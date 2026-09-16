Школьники Воскресенска посетили цифровое пространство библиотеки Гофф

Учащиеся школы имени Героя России Сергея Рыбникова познакомились с цифровыми возможностями Центральной библиотеки имени Инны Гофф в Воскресенске и оформили электронные читательские билеты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Учащиеся МОУ «СОШ им. Героя России летчика-испытателя Сергея Рыбникова» посетили Центральную библиотеку им. Инны Гофф в Воскресенске. Для школьников провели экспресс-тур по необычным библиотекам мира и антистресс-игры на интерактивном полу.

Подростки провели первые опыты в интерактивной химической VR-лаборатории, сыграли в динамичные 3D-игры и освоили сканер для оцифровки книжных страниц. В химическом зале им представили проект «Метод Докторова», посвященный истории родного края и людям, прославившим воскресенскую землю.

Школьники также оформили электронные читательские билеты на портале «Библиотеки Подмосковья». С их помощью можно бронировать книги и следить за новинками через приложение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.

Инициативы по нацпроекту «Семья» помогают родителям чувствовать себя увереннее и строить планы на будущее. Разработана комплексная система помощи. Например, многодетные родители могут рассчитывать на льготы при оплате ЖКХ, бесплатное питание в школах, проезд, посещение спортивных и культурных учреждений, а также федеральные и региональные выплаты.