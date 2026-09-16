Родительский патруль помогает школьникам Долгопрудного безопасно идти в школу

Родители в Долгопрудном в сентябре помогают школьникам безопасно добираться до образовательных учреждений и напоминают им правила дорожного движения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Родительский патруль» начал работу в школах Долгопрудного в сентябре. Активные родители помогают детям адаптироваться к началу учебного года, безопасно добираться до образовательных учреждений и выбирать маршруты.

Особое внимание уделяют участкам у автодорог. Рядом со школой № 7 расширяют проезжую часть, поэтому привычный путь учащихся требует повышенной осторожности.

Родители в специальных жилетах сопровождают детей к пешеходным переходам и рассказывают о правилах безопасного поведения на дороге. Такие акции ежегодно проводят в школах округа, чтобы напомнить ученикам о важности соблюдения ПДД.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.