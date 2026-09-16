В Мытищах наградили сотрудников Роспотребнадзора Подмосковья

Сотрудников Управления Роспотребнадзора по Московской области 15 сентября поздравили с профессиональным праздником и наградили в Мытищах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Праздничное мероприятие для сотрудников санитарно-эпидемиологической службы прошло 15 сентября в Мытищах. Коллег с профессиональным праздником поздравила руководитель Управления Роспотребнадзора по Московской области, главный государственный санитарный врач региона Ольга Микаилова. Она поблагодарила специалистов за ответственный труд.

Заместитель главы городского округа Мытищи Ирина Ваврик выразила коллективу признательность и отметила вклад службы в благополучие жителей.

«Мы гордимся, что работаем вместе на территории нашего любимого округа на благо населения, обеспечивая безопасность и благополучие», — подчеркнула Ваврик.

Сотрудникам Управления вручили почетные грамоты, благодарности главы округа и ведомственные награды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли на положительный баланс. Плюс 200—250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.

Забота о здоровье, формирование здоровых привычек — одно из направлений нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Разобраться, как сделать повседневный рацион полезнее и разнообразнее, поможет запущенный в рамках него портал «Думай, что ешь». Он позволяет поддерживать активный образ жизни и сохранять хорошее самочувствие как можно дольше.