В Волоколамске обновили фасад и инженерные сети домов на Пороховской

В Волоколамске дома № 9 и 20 на улице Пороховской подготовили к осенне-зимнему периоду: утеплили фасад, промыли систему отопления и проверили оборудование. Качество работ оценила глава округа Наталья Козлова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Волоколамском округе продолжается подготовка многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду. Глава округа Наталья Козлова вместе с профильными специалистами администрации, депутатами и представителями управляющей компании проверила качество работ в домах на улице Пороховской.

В доме № 9 строители полностью утеплили торцевую стену пенополистиролом. Влагостойкий материал должен защитить конструкции от промерзания и сырости, сократить теплопотери и поддерживать комфортную температуру в квартирах.

В доме № 20, где проживают около 200 человек, специалисты управляющей компании промыли систему теплопотребления, провели гидравлические испытания, проверили запорную арматуру и оборудование теплового пункта — насосы, подогреватели и другие элементы. Оба дома готовы к холодам. Плановые работы в жилом фонде округа завершат до начала отопительного сезона.

Повышение качества жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры входит в задачи нацпроекта «Инфраструктура для жизни». К 2030 году в России планируют обновить не менее 20% жилищного фонда относительно уровня 2019 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что успех подготовки к осенне-зимнему периоду состоит из контроля состояния котельной, качественно подготовленных сетей и готовности домов.

«Как мы знаем, успех состоит из трех слагаемых: первое — это состояние котельной и ее бесперебойное электроснабжение, второе — качественно подготовленные сети как большого диаметра, так и меньшего диаметра. Именно поэтому во многих городах жители могут наблюдать значительные работы по обновлению инфраструктуры, и здесь очень важно, чтобы мы держали руку на пульсе», — сказал Воробьев.

Он добавил, что третье слагаемое — это готовность домов.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.