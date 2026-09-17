Фирма потребовала вернуть выплаченный 1,3 млн рублей за неиспользованный отпуск

Мужчина рассказал, что отработал в компании 14 лет, когда после смены юрлица ему выплатили более 1,3 млн рублей компенсации за накопленные дни отпуска. Но в скором времени руководство потребовало вернуть эту выплату в кассу, сотрудник отказался.

После отказа, по словам работника, с января по апрель 2025 года у него из премии стали систематически удерживать различные суммы. Ему должны были выплатить 211 тыс. рублей зарплаты за август и еще 13 тыс. за сентябрь, но он получил только 30 тыс.

О конфликте работник написал в соцсетях. Мужчина разместил в Сети переписку с руководством. В ответ фирма прислала ему досудебную претензию, так как компанию возмутили содержание и упоминание имени директора. От работника потребовали удалить пост и любые материалы, где есть переписка и персональные данные начальника. Иначе они пригрозили обратиться в полицию и прокуратуру, а еще подать иск в суд.

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