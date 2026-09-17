«Скоро ее забудем»: Спенсер рассказал о разговоре Карла III после гибели Дианы

Брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер в мемуарах описал разговор с Карлом III о похоронах сестры и участии ее сыновей в процессии, сообщает «Царьград» .

В книге Чарльза Спенсера Swan Song: Diana, My Sister говорится, что после гибели принцессы Дианы тогдашний принц Уэльский Чарльз позвонил ему во время подготовки похорон в 1997 году. Отрывок из мемуаров опубликовала Daily Mail, его также процитировали The Guardian и The Independent.

Спенсер выступал против участия сыновей Дианы Уильяма и Гарри в траурной процессии. Чарльз напомнил, что сам шел в процессии после смерти лорда Маунтбеттена. Брат Дианы возразил, что Чарльзу тогда было 30 лет, а его сыновья были подростками.

«Принц Чарльз продолжал изливать свой гнев, и я его не прерывал», — пишет Спенсер.

После паузы Чарльз, по словам Спенсера, произнес: «Будь уверен, мы скоро ее забудем».

Принцесса Диана погибла 31 августа 1997 года в автокатастрофе в Париже. Ей было 36 лет.

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