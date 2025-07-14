Гимназию имени Подольских курсантов отремонтировали по поручению Воробьева

Гимназию имени Подольских курсантов в г. о. Подольск, микрорайоне Климовск, отремонтировали по поручению губернатора Андрея Воробьева. Объект знаковый, рассказал министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский на еженедельном совещании в формате ВКС с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым и главами округов.

Работы в нем завершены. В строении удалось сохранить музей русского быта и истории Великой Отечественной войны. На фасаде появилось тематическое панно.

«Во время программы капитального ремонта реализуется творческий проект «Моя школа — моя история». В этом году у нас пять таких школ — в Подольске, Химках, Коломне, Клину и Одинцове, где ведется роспись стен, отражающих культурные эпохи городов, историю и традиции», — рассказал Туровский губернатору Подмосковья.

В 2026 году запланировано 18 подобных объектов.

Работы завершены в следующих школах: одна в Подольске, две в Наро-Фоминске, три в Щелкове, три в Богородском г. о., г. о. Коломна, г. о. Луховицы, ЗАТО Восход, г. о. Фрязино, Орехово-Зуевском г. о., г. о. Ступино.

Высокая степень готовности у школы №2 в г. о. Серпухов. Там пять больших школ, все они на особом контроле.

Работы в школе №2 уже завершили. Там делают хоккейную коробку и проведут благоустройство со спортплощадками.

До 20 июля собираются закончить капремонт в 11 объектах образования Московской области, в том числе, в школе № 1 в г. о. Серпухов, Демиховском лицее в Орехово-Зуевском г. о., гимназии имени В. Н. Татищева в г. о. Клин, лицее г. о. Истра, Дедовской школе №3 в г. о. Истра, школе №30 в г. о. Богородский и других.

До 31 июля планируют завершить капремонт в 14 учреждениях, в том числе, в лицее №3 в г. о. Домодедово, школе №4 в г. о. Пушкинский, Ильинской школе в Орехово-Зуевском г. о., школе №6 в г. о. Серпухов, школе №9 в г. о. Серпухов, школе №8 в Сергиево-Посадском г. о., школе №7 в г. о. Долгопрудном на Лихачевском шоссе и других.

Завершение работ до 10 августа планируется в шести школах. На особом контроле в округах находятся: гимназия №3 в Пушкинском, Авсюнинская школа в Орехово-Зуевском, школа «Перспектива» в Можайском, школа №13 с УИОП в Электростали, школа №8 имени В. И. Матвеева в Химках, лицей №10 имени Д. И. Менделеева в Клине.

Закончить работы до 20 августа собираются в шести школах. На особом контроле в округах находятся: Москворецкая гимназия в Воскресенске, школа в ЗАТО Молодежном, школа №2 в Шатуре, Белоомутская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ в Луховицах, школа №2 имени В. В. Дагаевая (частичный капремонт) в Лосино-Петровском, гимназия имени А. А. Пушкина (частичный капремонт) в Бронницах.

Ранее губернатор Подмосковья Воробьев подчеркнул, что в регионе проводят капремонт школ. В Серпухове был поставлен рекорд.

«Большие программы в некоторых городах идут. Ну, прежде всего Серпухов — наверное, рекордное количество школ одновременно ремонтируется. Понятно, что это территория особого контроля, потому что подвести мы не можем. 1 сентября все идут в школу», — подчеркнул Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.