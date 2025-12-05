Владелец рехаба «Антонов PRO», где насиловали пациентов, назвал себя бескорыстным

Владелец элитного реабилитационного центра «Антонов PRO» в Видном, где насиловали пациентов, выступил на суде, прикинувшись бескорыстным благодетелем. Он заявил, что якобы даже не брал с пациентов деньги, сообщает SHOT .

Максим Антонов рассказал, что в его рехабе лежали алкоголики, наркоманы, закладчики, женщины с низкой социальной ответственностью. В ходе судебного заседания мужчина сказал, что пытался помочь всем пациентам и даже не брал с них деньги.

По словам Антонова, его рехаб — это не место заработка и не секта, а пространство, куда могут прийти на лечение нуждающиеся. Мужчина заявил, что все деньги спонсоров тратились исключительно на содержание пациентов.

«Все деньги уходили на еду и на проживание этих ребят. Меня много кто спонсировал, помогал мне», — сказал Антонов.

Также он отметил, что не знает, где сейчас находятся постояльцы «Антонов PRO». Мужчина уточнил, что не боится попасть в тюрьму, так как «выступает за правосудие». Кроме того, он рассказал, что сильно болен.

По словам Антонова, у него заболевание головного мозга (атеросклероз брахиоцефальных артерий), киста левой почки, нарушение ритмов сердца, заболевание щитовидной железы. Также у мужчины есть жена и трое детей от разных браков.

Ранее бывший постоялец реабилитационного центра «Антонов PRO» рассказал, что в учреждении насиловали женщин и кормили пациентов просрочкой. В день на содержание людей уходило всего 12,5 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что минимум 4 пациента пострадали от действий сотрудников рехаба. Силовики нагрянули в учреждение после того, как один из пациентов пожаловался на избиения.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.