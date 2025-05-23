В Подмосковье рассказали, сколько стоит набор продуктов для приготовления окрошки

Окрошка — традиционное русское блюдо, особенно популярное в жаркую погоду. Ее готовят из мелконарезанных свежих овощей, вареной колбасы или отварного мяса, яиц и картофеля. Все ингредиенты заливаются холодным квасом, кефиром или минеральной водой, что придает блюду освежающий вкус. Окрошка полезна благодаря своему составу — в свежих овощах содержится много витаминов, минералов и клетчатки. Это блюдо отлично утоляет голод и помогает охладиться в летние жаркие дни. Кроме того, окрошка низкокалорийна, если использовать нежирные сорта мяса и колбасы, а также легкую заправку с добавлением минеральной воды. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Ингредиенты для приготовления данного блюда доступны в широком ассортименте в розничных магазинах и торговых сетях региона. На основании цен федеральной сети «Магнит», представленной в Подмосковье, эксперты Минсельхозпрода подсчитали цены на порцию окрошки, актуальные на 23 мая 2025 года. Так, для приготовления классической окрошки на квасе понадобится: картофель новый урожай 1 кг ­– 110 рублей, колбаса вареная 300 грамм — 90 рублей, десяток яиц категории С1 — 84 рубля, 1 литр кефира жирностью 2,5% — 70 рублей, редис 125 грамм — 80 рублей, ассорти зелени (лук, укроп и петрушка) 70 грамм — 60 рублей, огурцы 500 грамм — 44 рубля.

Данный набор продуктов рассчитан на 6 порций, его стоимость равняется 538 рублей, а цена за порцию — примерно 90 рублей. Порция окрошки на квасе, цена за литр которого начинается от 100 рублей будет чуть дороже — около 95 рублей. Стоимость ранних сортов картофеля обусловлена импортом, одним из главных поставщиков данного вида продукции является Египет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.