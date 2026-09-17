Врач предупредил об опасных последствиях щекотки для детей

Врач общей практики Денис Прокофьев сообщил, что чрезмерная щекотка может вызвать бессонницу, нервные тики и судороги, пишет «Абзац» .

Специалист пояснил, что щекотка раздражает нервные окончания кожи. Мозг воспринимает прикосновения как угрозу и запускает защитные реакции: смех, сокращение мышц и подергивания рук.

«При чрезмерных раздражениях нервных волокон возможно развитие патологических процессов, начиная от психомоторного возбуждения, то есть формируется реакция панических атак, формируется бессонница, формируются различные виды так называемых тиков, непроизвольных сокращений, судорог. Также формируются проблемы, связанные с нарушением работы вегетативной нервной системы», — предостерег Прокофьев.

Врач отметил, что детям такие игры особенно нежелательны: их нервная система еще формируется и уязвима к перегрузкам. Исследование Тюбингенского университета 2013 года показало, что щекотка активирует зоны мозга, связанные с ожиданием боли и реакцией «бей или беги».

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