В округе Пушкинский за лето клещи укусили 156 человек

Врачи Пушкинской клинической больницы предупредили о сохраняющейся активности клещей: за лето 2026 года за помощью после укусов обратились 156 человек, еще 31 случай зарегистрировали в первой декаде сентября, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

За летний период в Пушкинскую клиническую больницу имени профессора Розанова В. Н. обратились 156 пациентов после укусов клещей. В первой декаде сентября зарегистрировали еще 31 случай. Клещи остаются активными при умеренном тепле до +5 °C и высокой влажности.

Заведующая эпидемиологическим отделением Татьяна Щетинина отметила, что паразитов можно встретить не только в лесу, но и в парках, а также на придомовых территориях с густой растительностью. Клещей сложно заметить: голодная особь не превышает 4 мм, а укус обычно не вызывает боли и зуда. Симптомы заболеваний, переносимых клещами, могут появиться через неделю или месяц.

«Незамеченный укус клеща значительно повышает риск серьезных осложнений», — рассказала Щетинина.

После посещения потенциально опасных мест врачи рекомендуют проводить самоосмотр. При укусе необходимо обработать ранку дезинфицирующим средством, в первые дни провести антибиотиковую профилактику, сдать клеща на анализ и дождаться результатов исследования. Клещи не летают и не имеют глаз: добычу они находят благодаря обонянию и осязанию, чаще всего поджидая ее в траве и низких кустарниках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.