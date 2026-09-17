В Талдомском округе открыли вакцинацию против гриппа

В Талдомском округе началась ежегодная вакцинация против гриппа: прививку можно сделать во взрослых и детских поликлиниках, а также фельдшерско-акушерских пунктах. Оптимальным временем для иммунизации врачи называют сентябрь и октябрь, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Ежегодная вакцинация против гриппа началась в Талдомском округе с наступлением сезона респираторных заболеваний. Прививку можно сделать во взрослых и детских поликлиниках Талдома, Запрудни и Вербилок, а также в фельдшерско-акушерских пунктах.

Для детей применяют отечественные вакцины «Флю-М» и «Ультрикс Квадри», для взрослых — «Совигрипп». Вакцинация особенно рекомендована детям от шести месяцев, беременным женщинам, пожилым людям, пациентам с сахарным диабетом, заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Прививка также важна для медработников, учителей и сотрудников сферы услуг, которые ежедневно контактируют с большим числом людей.

«Самое оптимальное время для вакцинации — сентябрь–октябрь. Это благоприятный период для формирования иммунитета до подъема заболеваемости гриппом. Прививка — эффективный способ защиты от болезни, ее тяжелого течения и осложнений», — сказала врач-эпидемиолог Дубненской больницы Елена Белякова.

Детям могут сделать прививку в школах и детских садах при согласии родителей. Бригады специалистов готовы выехать в рабочие коллективы организаций.

Записаться на вакцинацию можно через чат-бот «Денис» в мессенджере «МАКС», на региональном портале Госуслуг «Здоровье», по номеру 122 или в приложении «Добродел Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.

Забота о здоровье, формирование здоровых привычек — одно из направлений нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Разобраться, как сделать повседневный рацион полезнее и разнообразнее, поможет запущенный в рамках него портал «Думай, что ешь». Он позволяет поддерживать активный образ жизни и сохранять хорошее самочувствие как можно дольше.