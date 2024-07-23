Турецкому байкеру грозит 6 лет тюрьмы за убийство МотоТани по неосторожности

Турецкого байкера Онура Обута будут судить за гибель в ДТП МотоТани из России

Турецкие юристы сообщили, что байкеру Онуру Обуту, который протаранил мотоцикл россиянки Татьяны Озолиной, известной как блогер МотоТаня, может грозить срок до 6 лет лишения свободы по статье об убийстве по неосторожности, сообщает SHOT .

Предварительно установлено, что турку могут предъявить обвинение по статье 85 УК Турции. Если же в деле найдутся смягчающие обстоятельства, срок Обута может быть уменьшен.

Вероятнее всего, мужчину приговорят к двум годам условного срока, а если в течение последующих пяти лет по истечению наказания он не нарушит турецкий закон, из его личного дела запись о судимости будет удалена.

В настоящее время Онур Обут находится в больнице, его состояние оценивают как тяжелое.

Ранее стало известно, что МотоТаня в сопровождении друга и подписчика из Турции двигалась в сторону Милас Муглы, когда заметила машину и начала притормаживать. Обут, который ехал позади россиянки, не успел среагировать и протаранил ее транспорт. В итоге МотоТаня потеряла управление и погибла.

Позднее стало известно, что хейтеры желали смерти Озолиной. У погибшей женщины остался 13-летний сын. Поклонники байкерши скорбят в комментариях под фото с места аварии.