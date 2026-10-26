В Новосибирской области в результате ДТП с автобусом пострадали восемь человек
В Новосибирской области рейсовый автобус съехал в кювет. В результате ДТП пострадали восемь человек, сообщили в ГУ МВД по региону.
«Предварительно установлено, что водитель, не справившись с управлением, допустил съезд в кювет», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, за медицинской помощью обратилось восемь человек.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее на перегоне Николаевка-Дежневка в Еврейской автономной области произошло столкновение микроавтобуса и поезда, погибли несколько человек.
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