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В Новосибирской области в результате ДТП с автобусом пострадали восемь человек

Происшествия

В Новосибирской области рейсовый автобус съехал в кювет. В результате ДТП пострадали восемь человек, сообщили в ГУ МВД по региону.

«Предварительно установлено, что водитель, не справившись с управлением, допустил съезд в кювет», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, за медицинской помощью обратилось восемь человек.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее на перегоне Николаевка-Дежневка в Еврейской автономной области произошло столкновение микроавтобуса и поезда, погибли несколько человек.

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