В Кремле назвали условия обсуждения поставок газа в Европу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова обсуждать поставки газа в Европу, если у европейских стран будет к этому интерес, а у РФ — свободные объемы, сообщает РИА Новости .

По его словам, после сокращения Европой закупок российского газа Россия наращивала продажи в альтернативных направлениях.

«Если будут желающие со стороны Запада, и если будут объемы газа, которые можно продать, тогда можно говорить о том, что что-то можно обсуждать», — отметил он.

Для возобновления поставок по «Северному потоку» необходимы ремонт трех поврежденных веток из четырех, политическая воля ЕС и Германии, снятие санкций США и ЕС, а также согласие российской стороны на новые условия продажи, сообщил ранее РИАМО портфельный управляющий УК «Альфа Капитал» Дмитрий Скрябин.

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