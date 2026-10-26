В Магадане ищут пропавшего в море рыбака

Спасатели Колымы обследовали почти 2 тыс. кв. км акватории Охотского моря в поисках рыбака, сообщили в ГУ МЧС России по Магаданской области.

В Ольском лимане рыбак на резиновой лодке с мотором вышел в море и не вернулся в назначенное время.

В поисках участвуют 13 человек и 7 единиц техники, в том числе от МЧС России — пять человек и три единицы техники.

Также планируется осмотр полуострова Кони, острова Завьялова, залива Речной и Ольского лимана.

Ранее Красноярском крае нашли тело одного из пропавших рыбаков. Оно было в затонувшем автомобиле.

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