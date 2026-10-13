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Тело пропавшего рыбака нашли в машине на дне реки в Красноярском крае

В Красноярском крае нашли тело одного из пропавших рыбаков. Оно было в затонувшем автомобиле, сообщает краевое государственное учреждение « Спасатель ».

12 октября в Назаровском округе продолжали искать двух пропавших рыбаков на реке Сереж. На дне водоема нашли затонувшую машину. Спасатели выполнили два погружения, чтобы закрепить тросы и вытащить автомобиль.

В результате в салоне транспорта обнаружили тело 70-летнего мужчины. Его передали полицейским.

Поиски второго пропавшего продолжаются.

Отец и сын уехали на рыбалку 10 октября, после чего пропали. Тогда были начаты их поиски.

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