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Отец и сын уехали на рыбалку и исчезли в Красноярском крае

В Назаровском округе Красноярского края ищут отца и сына, которые уехали на рыбалку 10 октября и пропали, сообщает краевое государственное учреждение «Спасатель».

По информации полиции, машина, в которой были мужчины, могла съехать с моста в реку Сереж в районе деревни Усть-Березовка.

На место предполагаемого ЧП 10 октября выезжали спасатели Ачинского поисково-спасательного отделения. Специалисты провели три водолазных спуска, обследовав 300 кв. м дна реки. Эти поиски результатов не дали.

11 октября спасатели продолжат поисковую работу на месте происшествия.

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