После схода вагонов в Свердловской области загорелись семь цистерн
Сход с рельсов 20 вагонов произошел на перегоне Решеты — Седельниково в Екатеринбурге. Загорелись семь цистерн, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Отмечается, что горящие вагоны расцепили. Сейчас их буксируют на безопасное расстояние.
Ранее сообщалось, что вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Свердловской области и загорелись.
Инцидент произошел на перегоне путевой пост Макарцево — Седельниково двухпутного электрифицированного участка Решеты — Арамиль Свердловской железной дороги.
В результате никто не пострадал.
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