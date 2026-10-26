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После схода вагонов в Свердловской области загорелись семь цистерн

Происшествия

Сход с рельсов 20 вагонов произошел на перегоне Решеты — Седельниково в Екатеринбурге. Загорелись семь цистерн, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Отмечается, что горящие вагоны расцепили. Сейчас их буксируют на безопасное расстояние.

Ранее сообщалось, что вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Свердловской области и загорелись.

Инцидент произошел на перегоне путевой пост Макарцево — Седельниково двухпутного электрифицированного участка Решеты — Арамиль Свердловской железной дороги.

В результате никто не пострадал.

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