После схода вагонов в Свердловской области загорелись семь цистерн Происшествия сегодня в 05:53

Сход с рельсов 20 вагонов произошел на перегоне Решеты — Седельниково в Екатеринбурге. Загорелись семь цистерн, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Отмечается, что горящие вагоны расцепили. Сейчас их буксируют на безопасное расстояние. Ранее сообщалось, что вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Свердловской области и загорелись. Инцидент произошел на перегоне путевой пост Макарцево — Седельниково двухпутного электрифицированного участка Решеты — Арамиль Свердловской железной дороги. В результате никто не пострадал. Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.