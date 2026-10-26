В Приамурье мужчину оштрафовали за ложные угрозы взорвать пункты Wildberries

Суд в Амурской области оштрафовал на полмиллиона рублей жителя города Свободный за ложные угрозы взорвать и поджечь 24 пункта выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries, сообщает пресс-служба судов Амурской области.

Причиной угрозы стал спор с банком компании. По словам мужчины, он пошел на такой шаг, потому что банк заблокировал его счет, а ему срочно нужны были деньги. На просьбы разблокировать счет ему поступали уведомления, что заявления находятся в работе, ответ придет в течение пяти дней.

Тогда он написал в службу поддержки банка Wildberries, что будет сжигать их пункты выдачи. Также он написал, что взорвет их ПВЗ. Угрозы касались 24 ПВЗ в разных районах города. По каждому адресу выезжала следственно-оперативная группа. Суд пришел к выводу, что это отвлекло силы полиции и создало чрезвычайную ситуацию, связанную с необходимостью принять меры по предотвращению терроризма.

Ранее в столице 25-летний участник СВО угрожал взорвать гранату в кафе и зарезать прибывших на вызов сотрудников полиции.

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