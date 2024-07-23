«МотоТаня» погибла в ДТП в Турции

Российский мотоблогер Татьяна Озолина. более известная как «МотоТаня», погибла в аварии в Турции, пишет РЕН ТВ со ссылкой на местное издание KaryaHaber.

Татьяна столкнулась с турецким мотоблогером Онуром Обутом, указано в сообщении.

По другой версии, россиянка не справилась с управлением и врезалась в грузовик.

Озолина была автором и владелицей одного из самых популярных в России каналов мотоблогов в различных соцсетях.