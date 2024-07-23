Хейтеры желали разбившейся МотоТане смерти

Популярной российской байкерше Татьяне Озолиной, погибшей в ДТП в Турции, ненавистники часто желали смерти в соцсетях, пишет Baza .

Всего за три месяца до смерти блогер МотоТаня опубликовала в соцсетях видео про хейтеров. По ее словам, одни люди «ждали, когда она разобьется», а другие «уже похоронили» и выкладывали фейки.

Байкерша была довольно популярна в социальных сетях. В TikTok у нее 5 млн подписчиков, на YouTube — 2 млн, а в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) — около 1 млн.

Ранее стали известны подробности фатального ДТП. Есть две версии того, как погибла Озолина.