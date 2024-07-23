Байкерша МотоТаня могла погибнуть в Турции из-за местного мотоциклиста

«Самая красивая байкерша России» Татьяна Озолина, известная как МотоТаня, могла погибнуть из-за невнимательности турецкого байкера, который ехал позади и протаранил ее мотоцикл, когда та сбавила скорость, сообщает Baza .

Предварительно установлено, что МотоТаня каталась в районе Милас Муглы вместе с другом Сергеем и турецким байкером, ее подписчиком Онуром Обатом. Друг блогерши ехал первым, она следовала за ним, замыкал их трио турок.

В какой-то момент Татьяна заметила впереди идущую машину и начала сбавлять скорость, а сзади следовавший Обат не среагировал и протаранил байк россиянки. Из-за неожиданного столкновения МотоТаня потеряла управление и, по одной версии, врезалась в грузовик, а по другой — улетела в кювет.

Женщина получила серьезную травму шеи, несовместимую с жизнью. Она погибла на месте. У Озолиной остался 13-летний сын. Российское мотосообщество выразило семье погибшей соболезнование.