Опубликованы фото с места аварии, где разбилась самая красивая байкерша России

Фото с места ДТП, где погибла популярная байкерша Озолина, появились в Сети

РИА Новости опубликовало фотографии с места ДТП, в котором погибла известная байкерша Татьяна Озолина, известная как МотоТаня.

На снимках можно увидеть разбитый мотоцикл байкерши, который лежит на обочине за ограждением дороги.

Россиянка, завоевавшая любовь фанатов в социальных сетях, путешествовала по Турции и снимала контент в соцсети. Однако девушка попала в аварию в провинции Мугла, которая стала для нее роковой.

Озолина — популярный блогер. В Instagram (деятельность компании Meta считается экстремистской и запрещена в России) у девушки около миллиона подписчиков, а на YouTube — почти два миллиона. В последний раз байкерша выходила на связь с фанатами 22 июля в 10:00 из турецкого Измира. С тех пор новых публикаций не появлялось.

Ранее стали известны подробности фатального ДТП. Есть две версии того, как погибла Озолина.