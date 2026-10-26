Один волос внезапно стал кудрявым: может ли это быть признаком болезни

Внезапное появление отдельных жестких или кудрявых волос может быть связано с гормональными изменениями, однако само по себе не свидетельствует о наличии какого-либо опасного заболевания, сообщила РИАМО кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«Врачебная практика не знает официального диагноза „гормональная волна“ — это расхожее обиходное выражение, распространившееся в Сети для описания внезапных изменений структуры волосяного покрова. При этом зависимость состояния волос от эндокринной системы доказана клинически», — сказала Уланкина.

Форма, толщина и степень завивки волос зависят от строения волосяного фолликула. На его работу могут влиять колебания половых гормонов и гормонов щитовидной железы.

В частности, под воздействием дигидротестостерона и других биологически активных веществ меняется характер деления клеток, из которых формируется волос. В результате отдельные волосы могут становиться более жесткими или начинать закручиваться, даже если остальные пряди сохраняют привычную структуру.

«Одиночный плотный завиток обычно отражает локальные метаболические процессы в конкретной луковице и сам по себе не свидетельствует о развитии опасной болезни, если отсутствуют другие тревожные признаки», — подчеркнула специалист.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.