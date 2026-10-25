В Наро-Фоминске завершился летний фестиваль «Берег» большим гала-концертом

Гала-концерт фестиваля «Берег» окончательно закрыл теплый сезон на берегу Нары. Если главная фестивальная площадка — на набережной, то подведение итогов — уже на главной сцене округа, во Дворце культуры «Звезда», сообщили в пресс-службе местной администрации.

Директор ЦДК «Звезда» Игорь Павицкий благодарит каждого: «Я уверен, что этот фестиваль стал частью жизни города, подарил много впечатлений и добрых эмоций».

Горожане согласны. «У нас была традиция: прийти на набережную, взять кофе, слушать артистов и любоваться прекрасными закатами. Очень теплые воспоминания. Спасибо за фестиваль, будем ждать новый сезон».

Среди тех, для кого эта сцена стала особенной, — Игорь Кузнецов. Рояль оживает, когда он садится за него. На фестивале Игорь оказался благодаря воле случая, даже не планировал участвовать.

А Софья Курбанова, улыбаясь, признается со сцены, что всегда мечтала выступить именно здесь. И благодаря «Берегу» мечты сбываются.

Трудно назвать точное количество песен, что были спеты здесь за весь сезон. Но кое-какие цифры есть: за 164 фестивальных дня чистое время работы площадки — 328 часов. Вокалисты, танцоры, диджеи, поэты, актеры — фестиваль объединил даже не десятки, а сотни людей. Уже состоявшихся артистов и начинающих.

Самым юным — 3 года, самым старшим — 77 лет. Такова была идея, с которой местные музыканты в свое время обратились к главе округа. Первый сезон фестиваля — в 2025 году — доказал: формат востребован.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться—всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.