Шея не сгибается, голова запрокидывается: назван необычный симптом менингита

При менингите воспаление мозговых оболочек может вызывать настолько сильное напряжение мышц шеи, что человеку становится трудно наклонить голову вперед и коснуться подбородком груди, сообщила РИАМО невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Невозможность коснуться подбородком груди, известная в клинике как ригидность мышц затылка, возникает из-за раздражения воспаленных мозговых оболочек. Патологический процесс затрагивает корешки спинномозговых нервов шейного отдела, что запускает защитное рефлекторное сокращение мускулатуры», — сказала Демьяновская.

Она пояснила, что таким образом организм пытается уменьшить натяжение мозговых оболочек и ослабить боль. В результате мышцы фиксируют шею, голова может непроизвольно запрокидываться назад, а попытка наклонить ее вперед встречает сильное сопротивление.

«Диагностика требует оценки целого комплекса менингеальных знаков, а решающее подтверждение диагноза дает исключительно исследование спинномозговой жидкости», — подчеркнула врач.

Демьяновская отметила, что отсутствие скованности шеи не исключает менингит. У младенцев первых месяцев жизни, пожилых людей и пациентов с тяжелым иммунодефицитом этот симптом может не проявляться. Вместо него иногда наблюдаются общая вялость и головокружение.

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