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До +13 градусов и сухая погода будут днем 26 октября в Московском регионе

В Москве и области в дневные часы 26 октября температура воздуха составит от 11 до 13 градусов тепла. В регионе прогнозируется переменная облачность, выпадение осадков не ожидается, сообщается на сайте Гидрометцентра России .

Ветер будет юго-восточный. Его скорость составит от 6 до 11 метров в секунду.

В ночное время столбики термометров покажут от 2 до 4 градусов тепла. Синоптики также прогнозируют переменную облачность.

Преимущественно дождей не будет. Порывы юго-восточного ветра в ночные часы составят от 3 до 8 метров в секунду.

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