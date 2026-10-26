В Шереметьево сняли ограничения на полеты спустя 19 минут после введения

В московском международном аэропорту Шереметьево через 19 минут отменили временные меры, ограничивающие прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В ведомстве уточнили, что все введенные ранее запреты на взлет и посадку самолетов полностью сняты. Воздушная гавань возобновила работу в стандартном режиме.

Временные меры действовали непродолжительное время. О введении ограничений в целях обеспечения безопасности полетов регулятор проинформировал в 07:24. Уже к 07:43 поступило официальное сообщение об их полной отмене.

Запрет на взлет и посадку вводили для обеспечения безопасности полетов. Причина решения неизвестна.

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