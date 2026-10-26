сегодня в 08:44

5 складов, 2 подстанции, порт и сухогруз атакованы в 3 областях Украины

Российские войска в ночное время нанесли удары беспилотниками по 11 ключевым объектам логистики, энергетики и флота Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Целями атак стали две высоковольтные электроподстанции и пять складских комплексов. Были повреждены три причальных терминала и одно морское судно.

В Харьковской области поражение нанесено объекту хранения беспилотников в Ольшанах. Урон получила подстанция ПС-330 «Залютино». Она снабжала предприятия военно-промышленного комплекса.

В Хмельницкой области удар пришелся по подстанции ПС-330 в Каменце-Подольском. Он питал транспортную сеть.

В Одесской области повреждены объекты погрузки трех терминалов в Черноморске и четыре склада с военным имуществом. Пострадал следовавший в Одессу сухогруз с грузами для ВСУ.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.