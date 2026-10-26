Прием йода «на всякий случай» может серьезно навредить щитовидной железе

Бесконтрольный прием препаратов и биодобавок с йодом может спровоцировать ухудшение состояния при некоторых заболеваниях щитовидной железы, сообщила РИАМО врач-эндокринолог, диетолог сети клиник «Персона» и «Прозрение» Наталья Горбунова.

«Категорически не рекомендуется людям начинать бесконтрольно принимать препараты йода „на всякий случай“. Самостоятельный прием добавок может нанести серьезный вред здоровью. Например, при наличии уже сформированного узлового зоба или некоторых других заболеваний щитовидной железы избыток йода строго противопоказан и может спровоцировать резкое ухудшение состояния», — предупредила Горбунова.

Она добавила, что особое внимание профилактике дефицита йода необходимо уделять беременным, кормящим женщинам и маленьким детям. Именно эти группы наиболее уязвимы к последствиям нехватки микроэлемента.

При этом необходимость дополнительного приема йода и его дозировку следует определять индивидуально.

«Прежде чем вводить в рацион БАДы с йодом, необходимо проконсультироваться с эндокринологом и при необходимости пройти обследование», — подчеркнула специалист.

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