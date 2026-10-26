Скончался голос Багза Банни и Даффи Дака, актер Эрик Бауза

Американский актер озвучки, лауреат телевизионной премии «Эмми» Эрик Бауза, подаривший голос культовым персонажам франшизы Looney Tunes Багзу Банни и Даффи Даку, скончался 25 октября в собственном доме в возрасте 46 лет. Об этом сообщает Variety .

Согласно информации судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес, причиной ухода артиста из жизни стало гипертоническое сердечно-сосудистое заболевание. О скоропостижной кончине актера сообщили члены его семьи в соцсетях.

Родственники отметили, что Бауза ушел из жизни внезапно. Они пообещали поделиться подробностями позже.

Бауза был одним из наиболее востребованных мастеров закадрового дубляжа в мировой индустрии анимации. Помимо Багза Банни и Даффи Дака, он озвучивал таких героев, как Твити, Элмер Фадд, Фоггорн Леггорн, Порки Пиг, Дорожный бегун и пес Чарли в полнометражной ленте Looney Tunes текущего года «Койот против Акме». Артист также принимал участие в создании картин «Космический джем: Новое поколение» и мультсериала «Мультфильмы Looney Tunes».

В общей сложности фильмография актера насчитывала свыше 400 работ, начавшись в 2001 году с проекта «Непобедимая шестерка». В последующие годы Бауза участвовал в озвучке анимационных картин и сериалов «Аватар: Легенда об Аанге», «Чаудер», «Элвин и бурундуки 2», «Скуби-Ду: Корпорация „Загадка“», «Фанбой и Чам-Чам», «Бен-10: Омниверс». Только на протяжении 2026 года артист успел отработать в целом ряде проектов, среди которых «Чибиверс», «Миньоны и монстры», «Забытый остров», «Рик и Морти», «Суперкотята», а также «Аватар: Семь небес».

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