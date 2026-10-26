Число раненых во время ночной атаки БПЛА на Белгород увеличилось до 18

Количество пострадавших в результате массированного налета беспилотных летательных аппаратов ВСУ на Белгород в ночь на 25 октября выросло до 18 человек. За медицинской помощью дополнительно обратились пять местных жителей, в том числе 16-летняя девушка, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб Белгородской области.

Несовершеннолетнюю пациентку доставили в областную детскую клиническую больницу. Ей поставили диагноз — акубаротравма.

После оказания помощи девушку направили на амбулаторное лечение. С аналогичными баротравмами в одну из городских больниц поступили три женщины и мужчина. Им также назначили домашнее лечение.

Ранее губернатор региона Александр Шуваев рассказал, что атака дронов в ночь на 25 октября унесла жизни двух мирных граждан. Еще 13 человек получили травмы различной степени тяжести. В городе зафиксированы масштабные повреждения городской инфраструктуры. Пострадали 30 многоквартирных и 4 частных жилых дома, 35 легковых автомобилей, 8 коммерческих точек, 3 социальных учреждения и 3 административных здания.

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