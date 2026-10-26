Кто кричал «волки»? Одичалые псы могут атаковать регионы вместо санитаров леса

Уже долгое время весь интернет обсуждает якобы нашествие волков в России. РИАМО вместе с экспертами разобралось, укусит ли серенький волчок за бочок. Оказалось, что нет, но существует другая опасность.

Ранее россияне переживали из-за нашествия медведей: летом и осенью появлялись сообщения о том, как косолапые задрали туристов-походников, охотникам тоже досталось. Но беда не приходит одна: вслед за медведями людей якобы стали терроризировать волки. Тему охотно подхватили новостные Telegram-каналы разной степени «желтизны».

Из одной только Московской области насчитывается десяток сообщений о контактах жителей с волками. При этом Комлесхоз региона подчеркнул, что такого зверя в Подмосковье всего около 25 особей. Ситуация не изменилась с 2018 года, а подтвержденных фактов «нашествия волков» у ведомства нет.

«Надо сначала разобраться: это именно волки, волкособачьи гибриды или просто одичалые собаки, которые на территории заняли нишу волка. Многие очень часто путают эти три вида между собой. Настоящий волк к человеку не подойдет», — рассказал доктор биологических наук, академик РАЕН Анатолий Кудаткин.

Он добавил, что человек, не разбирающийся в вопросе, например, в сумерках и с расстояния 100 м легко перепутает волка с собакой.

Если отбросить в сторону неподтвержденные сообщения, то вспоминается известный факт, который гласит, что дикие звери крайне редко приближаются к жилью. Вот только одичавшие домашние собаки людей не боятся.

«Это могут быть как просто одичалые собаки, так и метисы с волками. Хотя, конечно, это скорее исключение, чем правило, когда собаки с волками вяжутся. Если говорить о формировании стай диких собак, то обычно такое происходит в местах, откуда ушли люди: пустеющие города, заброшенные предприятия, стройплощадки. Собаки, одичав, могут начать охотиться. Еще могут быть собаки, которые домашними и не были. Их популяция могла разрастись настолько, что помойки им перестало хватать для кормления», — сказал руководитель кинологического центра «Инстинкт» Андрей Шустов.

Специалист отметил, что брошенные домашние собаки могут прибиваться к стаям одичалых псов. Они не боятся людей и прекрасно понимают, как устроены города, свалки и помойки. А еще знают места, где можно попрошайничать для кормежки от сердобольных обывателей.

«При острой нехватке кормовой базы одичавшие собаки могут охотиться на мелкую живность, причем могут делать это весьма успешно. Технически такое вполне возможно», — добавил Шустов.

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