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Крупный пожар после схода вагонов с рельсов под Екатеринбургом локализовали

Происшествия
Николай Винокуров / Фотобанк Лори

Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

Сотрудники МЧС локализовали возгорание на площади 1500 квадратных метров. Оно возникло в результате схода с рельсов вагонов грузового состава в Свердловской области, сообщает ТАСС.

Остановить распространение пламени удалось в 09:02 по местному времени, или 07:02 по московскому.

Ночью на перегоне Решеты — Седельниково с железнодорожной дороги сошли 20 вагонов. После этого загорелись семь цистерн.

Охваченные огнем емкости оперативно отцепили и отбуксировали на безопасную дистанцию. Происшествие случилось на электрифицированном участке пути между постом Макарцево и станцией Седельниково. Никто не пострадал.

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