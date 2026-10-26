Годами ждала предложения, а он женился на другой за месяц: почему так бывает

Мужчина может годами откладывать свадьбу с одной женщиной, а в следующих отношениях сделать предложение уже через несколько месяцев. Причина не обязательно в новой партнерше — за прошедшее время у него могли измениться жизненные приоритеты и отношение к браку. Об этом РИАМО рассказала КПТ-терапевт, семейный и детский психолог Вероника Ахметова.

«Мужчина может годами жить в комфорте, где у него есть близость, поддержка, совместный быт, эмоциональная стабильность. Его все устраивает, и ему не нужно менять формат этих отношений. Но в следующих отношениях ситуация может измениться. Он уже понимает, чего хочет от девушки, какие отношения ему подходят и к каким обязательствам готов», — объяснила Ахметова.

По ее словам, готовность к браку зависит не только от партнерши, но и от внутреннего состояния мужчины. За несколько лет могут измениться его ценности, финансовое положение и представления о семье.

При этом быстрое предложение новой избраннице не означает, что предыдущая женщина была недостаточно хороша. Кроме того, некоторые мужчины вообще не считают официальный брак обязательным условием создания семьи.

Стоит ли ждать предложения пять лет

Ахметова отметила, что откладывание свадьбы иногда связано с объективными обстоятельствами. Например, молодая пара может несколько лет жить на съемной квартире, поскольку мужчина не готов финансово к созданию семьи.

«Тогда имеет смысл поговорить серьезно и открыто. Если мужчина готов обозначить конкретный срок: „Вот мы возьмем квартиру в ипотеку и распишемся“, — есть планы, понимание, когда он сможет их реализовать. Важно, чтобы был честный, откровенный разговор и были оговорены сроки», — пояснила психолог.

Она отметила, что даже конкретные планы не гарантируют свадьбу, особенно если решение зависит от финансового положения пары.

«Ждать или не ждать, наверное, каждая женщина решает сама. Но все-таки, если за три-пять лет отношения так и не приобрели официальный статус, предложение не было сделано, то маловероятно, что это уже произойдет», — заключила специалист.

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