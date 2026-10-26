Саранская блогерша ходила по дороге с плакатом в коротком платье и поплатилась

В Республике Мордовия правоохранители привлекли к административной ответственности участниц опасных уличных акций. Их организовали ради привлечения аудитории в социальных сетях, сообщает « МВД медиа ».

23-летняя неработающая жительница Саранска, позиционирующая себя в качестве успешного контент-мейкера, ради набора просмотров регулярно проводила провокационные выступления на городских улицах. Девушка появлялась на проезжей части в вызывающих образах с плакатами, отвлекая водителей транспортных средств, а затем выкладывала отснятый материал в сеть.

В процессе создания одного из таких роликов к перформансу присоединилась ее знакомая. Она устроила танцы прямо на дороге.

Сотрудники полиции выявили данные видеозаписи в ходе регулярного мониторинга интернет-пространства и направили соответствующие материалы инспекторам Госавтоинспекции. В отношении обеих участниц съемок были оформлены протоколы об административных правонарушениях по части 1 статьи 12.29 КоАП РФ. В правоохранительных органах подчеркнули, что дорога не предназначена для создания контента или развлечений, поскольку подобные действия несут прямую угрозу безопасности всех участников движения.

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