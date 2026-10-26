В Измайлове на торги выставлены два коммерческих помещения

На открытых аукционах можно приобрести коммерческие помещения в Измайлове, рядом со станцией метро «Первомайская». Их площадь составляет 86,8 и 77,9 квадратного метра. Об этом сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Он уточнил, что покупка коммерческой недвижимости на торгах является возможностью для инвесторов начать собственное дело в столице, подобрав объекты по всем необходимым параметрам.

«Сейчас предприниматели могут побороться на торгах за два нежилых помещения востребованной площади — 86,8 и 77,9 квадратного метра. Свободное назначение позволяет разместить здесь любой бизнес, например, аптеки, магазины товаров первой необходимости или творческие студии», — рассказал Пуртов.

Он добавил, что объекты располагаются на 8-й Парковой улице в Измайлове неподалеку от станции «Первомайская», что удобно для посетителей.

Объекты находятся в подвале многоквартирного дома по адресу: 8-я Парковая улица, д. 26. Заявки на участие в торгах принимаются до 9 ноября, а открытые аукционы состоятся 18 ноября на электронной площадке «Росэлторг». Участникам потребуются регистрация на площадке и усиленная квалифицированная электронная подпись. Продавцом недвижимости выступает Департамент городского имущества города столицы.

Москва выставляет на торги различное имущество: земельные участки, машино-места, здания, нежилые помещения и другие объекты. Полный перечень актуальных лотов представлен на сайте torgi.mos.ru. Пользователям доступна вся необходимая информация, в том числе фотографии, документация, условия и форма реализации.

Развитие электронных сервисов для предпринимателей соответствует целям региональной программы Москвы «Цифровое государственное управление» и нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Подробнее о нацпроектах России и вкладе Москвы можно узнать на специальной странице.

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