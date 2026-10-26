Отдых в Турции останется дорогим для россиян даже при раннем бронировании

Турция сохранит статус дорогостоящего туристического направления для путешественников из России в 2027 году даже с учетом действующих дисконтов при заблаговременной покупке путевок на лето в рамках раннего бронирования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий турагента Бушры Дилек Мумтаз.

Продажи туров на летний сезон 2027 года уже стартовали. Как пояснил генеральный директор агрегатора пакетных предложений «Турвизор» Илья Юртаев, на начальном этапе раннего бронирования скидки гостиниц достигают от 20% до 35%. Минимальный ценник тура на двух человек в июне стартует от 123 тыс. рублей.

Эксперты подчеркивают, что спецпредложения способны частично уменьшить расходы. Однако ожидать возвращения прежней дешевизны не приходится, поскольку финальный чек складывается из количества звезд у гостиницы, выбранного курорта, дат и деталей брони.

Ключевой причиной высоких расценок остается локальная инфляция. Согласно статистике Центрального банка Турции, по состоянию на сентябрь 2026 года показатель годовой инфляционный достиг 29,73%, а потребительские цены с начала года поднялись на 24,32%.

Индекс цен на гостиничные и ресторанные услуги в сентябре превысил уровень прошлого года примерно на 29,5%. Это задает общий восходящий тренд для сферы гостеприимства.

Прайс на проживание гибко реагирует на колебания спроса. Летом 2026 года расценки на размещение в период с августа по октябрь снизились на 5% в Анталье и на 8% в Мугле на фоне конкурентной борьбы за постояльцев. При этом в Стамбуле зафиксировали прирост на 5%. Специалисты напоминают, что экономия на проживании не компенсирует затраты на питание, передвижение и экскурсионные программы внутри страны.

По официальным сведениям Министерства культуры и туризма Турции, за период с января по август 2026 года республика приняла около 34,83 млн зарубежных гостей. Показатель на 1,84% уступает результатам аналогичного периода предшествующего года.

Россияне удерживают первенство по общему турпотоку. За восемь месяцев страну посетили порядка 4,7 млн граждан РФ, что демонстрирует рост на 3,59%. На 2027 год турецкие власти поставили задачу нарастить доходы от индустрии туризма до 70 млрд долларов и удержать за государством четвертую строчку в мире по общему количеству иностранных прибытий.

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