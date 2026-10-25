В Московской области прошел фестиваль «Активная Апрелевка»

Праздник, прошедший под открытым небом на уличной сцене, объединил участников и зрителей всех возрастов и стал настоящим торжеством творчества, движения и душевного тепла.

Центром мероприятия стала насыщенная концертная программа. На сцене сменяли друг dozen участники фестиваля: зрители услышали вокальные номера, а разнообразные танцевальные выступления задавали ритм и настроение всему празднику. Каждое выступление встречали теплыми аплодисментами.

Организаторы отметили, что фестиваль еще раз доказал главную мысль этого дня: паспортный возраст — всего лишь цифры, пока в сердце есть интерес к жизни, а рядом находятся близкие люди. Настоящая жизнь кипит здесь и сейчас — и апрелевские жители стали этому живым подтверждением.

Мероприятие завершилось благодарностью всем участникам за яркие номера и тот заряд энергии, который они подарили зрителям. По словам организаторов, открытые фестивали такого формата станут доброй традицией, которая помогает жителям старшего поколения оставаться в центре культурной жизни города.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться—всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.