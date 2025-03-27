Стали известны дата и место прощания с военкором Анной Прокофьевой

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Прощание с военкором Прокофьевой состоится 30 марта на Троекуровском кладбище

Церемония прощания с погибшим военным корреспондентом Первого канала Анной Прокофьевой пройдет 30 марта в траурном зале Троекуровского кладбища в Москве. Начало в 13:30, сообщает Первый канал .

Накануне при выполнении редакционного задания в Белгородской области погибла 35-летняя военкор Первого канала Анна Прокофьева. Прокофьева погибла от подрыва на мине вблизи населенного пункта Демидовка. Находившийся с Анной оператор Дмитрий Волков ранен, в настоящее время он отправлен на лечение в Москву.

По факту гибели Прокофьевой возбуждено уголовное дело по ст. 205 и ст. 144 УК РФ (теракт и воспрепятствование деятельности журналиста соответственно).

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил соболезнования в связи с гибелью военкора Анны Прокофьевой при выполнении редакционного задания под Белгородом.