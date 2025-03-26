Коллегу погибшей в Курской области военкора Прокофьевой везут в Склиф

Раненого в Курской области оператора Первого канала везут в Москву

Раненого в Курской области оператора Первого канала Дмитрия Волкова везут на лечение в Москву, сообщили в пресс-службе комитета здравоохранения региона.

«Врачи Курской областной больницы стабилизировали состояние получившего серьезные ранения журналиста, что позволило провести медицинскую эвакуацию в Москву», — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что за жизнь журналиста боролась та же бригада врачей, которая в августе 2024 года спасла военкора Евгения Поддубного.

Съемочная группа Первого канала подорвалась на мине в автомобиле в курском приграничье утром в среду. Военкор Анна Прокофьева погибла, Волков получил тяжелые ранения.