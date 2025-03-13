Поддубный вернулся туда, где он был на грани смерти

Военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале рассказал, что отправился в Суджу в Курской области, где его почти убили 7 августа 2024 года. Там он вместе с командой спецназа прошелся по улицам.

«Всегда интересно возвращаться туда, где тебя почти убили», — прокомментировал Поддубный.

По Судже регулярно отрабатывают артиллеристы. Очаговое сопротивление противника удалось уничтожить.

Боевые действия продолжаются в Гончаровке. Украинские боевики пытаются идти в контратаку, но безуспешно.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Суджа полностью освобождена от ВСУ.

Евгений Поддубный родился 22 августа 1983 года в Белгороде, здесь же окончил среднюю школу. Получил высшее образование в Белгородском государственном университете по специальности «психология». Вместе с семьей прожил несколько лет на Ближнем Востоке, прекрасно знает английский язык, немного владеет арабским.

Вечером 7 августа 2024 года ряд СМИ сообщил о том, что Поддубный погиб. После удара украинского FPV-дрона по его автомобилю корреспондент перестал отвечать на звонки.