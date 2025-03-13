Минобороны России: Суджа полностью освобождена от ВСУ

сегодня в 12:10

В пресс-службе Минобороны России официально заявили, что подразделения войск «Север» освободили населенный пункт Суджа от украинских формирований.

Также в ходе наступательных действий в Курской области освобождены населенные пункты Подол и Меловой.

Информация об освобождении Суджи появилась в Сети накануне. Небольшое количество украинских военных все еще оставалось на территории города, но они спешно отступали. Бойцов ВСУ вычисляла российская аэроразведка.

Местные жители выходят из укрытий и радостно встречают освободителей. Российский триколор развевается у здания администрации города. Военные установили флаги родов войск, которые принимали участие в освобождении Суджи.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что командование группировки войск «Север» доложило Владимиру Путину о выходе операции по освобождению Курской области на финальную стадию. Накануне российский лидер провел провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.