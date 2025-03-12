SHOT: Суджа полностью перешла под контроль ВС РФ

Российские войска полностью освободили населенный пункт Суджа в Курской области. Бойцы ВСУ бежали из города, многие погибли и получили ранения, сообщает SHOT .

Небольшое количество украинских военных все еще остались на территории Суджи, но все они отступают. Бойцов ВСУ вычисляет российская аэроразведка.

Некоторые из украинцев успели укрыться со стороны Сумской области. Солдаты ВС РФ тщательно проверяют дома и подвалы, где может укрываться противник. В городе много западной техники, которая может быть заминирована.

Местные жители выходят из укрытий и радостно встречают освободителей. Российский триколор развевается у здания администрации города. Военные установили флаги родов войск, которые принимают участие в освобождении Суджи.

Ранее от ВСУ освободили еще пять населенных пунктов Курской области. Противника вытесняют из региона бойцы группировки войск «Север».