ВС РФ подняли флаг над центром Суджи

12 марта флаг РФ был установлен российскими военными на центральной площади в Судже Курской области, сообщает РИА Новости .

Российский триколор развевается у здания администрации города. Также военные установили флаги родов войск, которые принимают участие в освобождении Суджи.

О том, что ВС РФ вышли к зданию администрации города, стало известно утром в среду. Российские бойцы закрепились в этом районе и продолжили зачищать Суджу.

Военнослужащие заявили, что большая часть формирований ВСУ покидает Курскую область. Оставшиеся украинские силы еще оказывают сопротивление.

Также стало известно об освобождении от ВСУ еще пяти населенных пунктов Курской области. Противника вытесняют из региона бойцы группировки войск «Север».