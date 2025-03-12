ВС РФ продолжают закрепляться в районе администрации. В операции участвуют силы 11-й бригады ВДВ, 106-й бригады и 30-го полка. Боевые действия в городе продолжаются без перерыва.

По информации от военнослужащих, большая часть подразделений ВСУ покидает Курскую область. Оставшиеся силы пытаются оказывать сопротивление, но активно уничтожаются российскими штурмовиками при поддержке операторов FPV-дронов.

«Крысы бегут с корабля, а мы уже у здания администрации в центре города», — заявил один из военных.

На данный момент в Судже почти нет иностранных наемников, воевавших за ВСУ. Их эвакуировали до начала масштабного наступления российской армии. Сейчас ВС РФ пытаются остановить лишь украинские мобилизованные, 105-я бригада теробороны, 95-я ДШБ ВСУ и ряд других подразделений.

Накануне началось массовое бегство украинских формирований из Суджи. Российские бойцы в ходе секретной операции «Поток» по 15-километровому газопроводу вышли в тыл ВСУ и застали противника врасплох.