Во вторник началось массовое бегство украинских формирований из города Суджа Курской области. Российские военные в ходе секретной операции «Поток» по 15-километровому газопроводу вышли в тыл ВСУ и застали противника врасплох, сообщает RT .

Киев остановил транзит российского газа через Украину с января 2025 года, и наши военные придумали, как использовать газопровод для борьбы с ВСУ.

На кадрах, опубликованных RT, военкор Влад Андрица показал, как бойцы ВС РФ продвигались по трубопроводу, где невозможно встать в полный рост — просто «мечта» клаустрофоба, а идти — километры. Чтобы в трубе можно было дышать, где возможно — проделывали отверстия, а шли небольшими группами по пять человек на дистанции около 10 метров.

Также российские штурмовики придумали способ передвижения по трубе на «тачанках». В ходе этой секретной операции в тыл врага в районе Суджи вышло несколько сотен российских военнослужащих — все они настоящие герои.

«Российские силы смогли застать врага врасплох — вышли прямо в тыл и прорвали оборону, освободив восемь населенных пунктов Курской области», — отмечается в сообщении.

По словам командира отряда спецназа «Ахмат» Тимсо, противник встретил их «в трусах и тапочках».