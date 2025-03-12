Еще 5 населенных пунктов освобождены от ВСУ в Курской области

Российские войска освободили от украинских подразделений еще 5 населенных пунктов в Курской области. Наступление ВС РФ в регионе продолжается, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.