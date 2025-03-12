Еще 5 населенных пунктов освобождены от ВСУ в Курской области
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Российские войска освободили от украинских подразделений еще 5 населенных пунктов в Курской области. Наступление ВС РФ в регионе продолжается, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Под контроль российских солдат перешли населенные пункты Замостье, 1-й Княжий, Мирный, 2-й Княжий и Казачья Локня.
Наступление на позиции противника в регионе проводят бойцы группировки войск «Север».
Ранее сообщалось, что основная часть ВСУ покинула Курскую область. Вышли даже самые сильные украинские бригады.