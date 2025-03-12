Forbes: основная часть ВСУ покинула Курскую область

Основная часть украинских войск покинула Курскую область. Из российского региона вышли даже наиболее сильные бригады противника, сообщает Ura.ru со ссылкой на материал американского Forbes.

Бригады ВСУ отошли на территорию Украины. Некоторые солдаты противника убегали с позиций.

В Forbes отметили, что российские войска перекрыли линии снабжения противника в конце февраля 2025 года в Курской области. Для этого использовались элитные БПЛА, которые позволили вывести из строя колонну техники ВСУ.

Размер временно взятой под контроль ВСУ территории Курской области стремительно сокращается.

Ранее в Сети появилось видео российских военных с флагами на площади у администрации Суджи.